Bewohner schlug Einbrecher in die Flucht

Ein 41-jähriger Siedlungsbewohner hat in der Nacht auf Dienstag einen Einbrecher in Gratkorn im Bezirk Graz-Umgebung in die Flucht geschlagen. Um den Täter zu finden, bittet die Polizei jetzt um Hinweise.

Gegen 2.30 Uhr hatte der Unbekannte versucht, in den Fahrradkeller der Wohnsiedlung einzubrechen. Dadurch wurde ein stiller Alarm ausgelöst, der den 41-jährigen Bewohner direkt zum Keller führte.

Täter floh ohne Beute

Weil der Täter jedoch das Schloss der Tür aufgebrochen und beschädigt haben dürfte, schaffte der 41-Jährige es nicht in den Fahrradabstellraum. Daher lief er direkt zur Einfahrt der Tiefgarage, woraufhin er kurz darauf dem Tatverdächtigen gegenüber stand - mit einem gestohlenen Fahrrad in der Hand und mehreren bereits zum Abtransport bereitgestellten Rädern.

Ohne Beute floh der Unbekannte dann über einen Betonsockel ins Freie. Mit einem in der Nähe abgestellten, dunkelfärbigen Klein-Pkw machte er sich dann laut Polizei in nördliche Richtung davon.

Polizei bittet um Hinweise

Jetzt bittet die Polizeiinspektion Gratwein um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 / 6137 100. Der Mann soll stämmig, zwischen 165 und 170 Zentimeter groß sein und mit ausländischem Akzent gesprochen haben.