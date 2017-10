Emotionale Debatte um Kindergärten im Landtag

Emotional ist es am Dienstagvormittag im steirischen Landtag geworden: Die KPÖ kritisierte die Rahmenbedingungen für Kindergartenpädagogen. Indes versprach die zuständige Landesrätin ein neues Kinderbetreuungsgesetz.

Hintergrund der Debatte war eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, wonach ein Kindergarten zu Schadenersatzzahlungen verurteilt wurde, nachdem sich dort ein Kind in einer Turnstunde verletzt hatte. Nun sei die Verunsicherung unter den Kindergartenpädagoginnen enorm - und die Rahmenbedingungen passen nicht, kritisierte Claudia Klimt-Weithaler, Klubobfrau der steirischen KPÖ.

„Brauchen nicht sagen, welch liebe Tanten sie sind“

Sie forderte daher kleinere Gruppen, freigestellte Leiter, längere Vorbereitungszeiten und eine angemessene Bezahlung: „Ich möchte nicht mitverantwortlich dafür sein, dass sich immer weniger Menschen für den Beruf der Kindergartenpädagogin entscheiden, und dass die Qualität in den Einrichtungen sinkt. Wir brauchen Ihnen nicht über Jahrzehnte lang sagen, welche lieben Tanten sie sind - das reicht einfach nicht mehr. Wir müssen Rahmenbedingungen für sie schaffen.“

Auch ÖVP und Grüne stimmten zu; man müsse sich nach dem OGH-Urteil vor die Pädagoginnen stellen. Die für die Kindergärten zuständige Landesrätin Ursula Lackner von der SPÖ betonte, sie wolle die Pädagoginnen unter anderem mit einer Fortbildungsoffensive zum Thema Aufsichtspflicht unterstützen. Ein neues Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz sei in Arbeit.

Kreuz ab Mehrheit christlicher Kinder aufzuhängen

Der freiheitliche Abgeordnete Hannes Amesbauer wollte von Lackner wissen, warum eigentlich nicht erhoben werde, wie groß der Anteil von muslimischen Kindern in den steirischen Kindergärten ist. Laut Lackner sei das bisher nicht notwendig gewesen. Weil im künftigen Kinderbildungsgesetz analog zu den Volksschulen aber eine Kreuzpflicht in den Kindergärten verankert werden soll, werde sich das ändern.

Wenn die Mehrheit der Schüler Christen sind, werde in der Klasse ein Kreuz aufgehängt, so Lackner: „Diesem Beschluss nachgelagert ist als logische Konsequenz eine Änderung im Bereich der Datenerhebung. Entsprechende Auswertungen werden ab dem Kindergartenjahr 2018/19 möglich sein. Ich betone aber auch, dass es nicht zulässig ist - so wie es die FPÖ fordert - lediglich die Zugehörigkeit zum Islam zu ergeben, sondern aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes müssen alle Religionszugehörigkeiten gleichermaßen erhoben werden.“

Neues Landesbudget

Im Übrigen werde in der Steiermark kein Kindergarten von einer Organisation mit islamischem Hintergrund betrieben, so Lackner. Weiteres Thema im Landtag ist das Landesbudget für die kommenden Jahre - der zuständige Landesrat Anton Lang hat es den Abgeordneten soeben vorgestellt. Im Dezember soll es beschlossen werden.

