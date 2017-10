Jugendbande nach mehreren Einbrüchen gefasst

In Gleisdorf hat die Polizei Dienstagnacht eine Jugendbande ausgeforscht: Drei Burschen und ein Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren hatten mehrere Einbrüche verübt. Zuvor waren sie als abgängig gemeldet worden.

Die vier Jugendlichen leben laut Polizei in Jugendeinrichtungen in Graz und Wien. Von dort liefen sie am Dienstag weg, um sich in Gleisdorf zu treffen; bereits kurz nachdem die drei Burschen und das Mädchen ausgerissen waren, meldeten deren Betreuer sie als abgängig.

Einbruchstour nach Mitternacht

Nach Mitternacht starteten sie dann ihre Tour: Ziele waren unter anderem eine Trafik, ein Papierfachgeschäft und Automaten - mit einem Messer brachen die Jugendlichen etwa einen Zigarettenautomaten auf und stahlen daraus eine geringe Menge Bargeld, mit einem Feuerzeug versuchten sie anschließend, einen Kaugummiautomaten aufzubrennen.

Teilweise blieb es auch beim Versuch: So lösten die vier in einem Geschäft den Alarm aus - es dauerte nur wenige Minuten, bis eine Polizeistreife eintraf und die Jugendlichen noch am Tatort antraf.

Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

Sie wurden befragt und mittlerweile wieder in ihre Jugendeinrichtungen zurückgebracht, angezeigt werden können freilich nur jene Jugendlichen, die nicht mehr minderjährig sind. Die Polizei hat ihre Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.