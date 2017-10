Arbeiter durch Dach gebrochen

Plötzlich eingebrochen ist am Mittwoch ein Arbeiter auf einer Baustelle in Bruck an der Mur: Der Zimmerer stürzte durch ein Dach rund drei Meter in die Tiefe. Seine Kollegen kamen ihm zu Hilfe.

Zum Unfall war es gegen 14.20 Uhr in der Dr.-Theodor-Körner-Straße gekommen. Der 53-jährige Zimmerer aus Graz war mit Arbeiten auf dem Dach einer Baustelle beschäftigt, als plötzlich zwei Unterdachplatten unter ihm zerbrachen. Daraufhin stürzte der Mann rund drei Meter in die Tiefe, prallte auf dem Betonboden auf - und wurde am Kopf sowie an beiden Händen verletzt.

Rotes Kreuz Bruck-Mürzzuschlag, S. Steiger

Seine Kollegen kamen ihm zu Hilfe, alarmierten die Rettung und übernahmen die Erstversorgung. Anschließend wurde der Verletzte mit einer Drehleiter geborgen und laut Rotem Kreuz mit stabilen Kreislaufverhältnissen in das LKH Bruck an der Mur gebracht.