Grazer Spielstätten: Bilanz über Rekordsaison

Eine Rekordsaison mit einem Plus von fünf Prozent haben die Grazer Spielstätten hinter sich: Zu rund 550 Veranstaltungen auf der Schlossbergbühne Kasematten, im Dom im Berg und im Orpheum kamen knapp 208.000 Besucher.

Bei einer Pressekonferenz in Graz zog Spielstätten-Chef Bernhard Rinner damit eine erfreuliche Bilanz. Absoluter Kassenschlager auf der Schlossbergbühne Kasematten war diesen Sommer mit drei ausverkauften Konzerten die Wiener Pop-Band Bilderbuch.

Von Metal bis zum Kabarett

Daneben hätten neu ins Programm aufgenommene Metal- und Rockklänge besonders gut funktioniert: „Das Metal on the Hill, ein Metal-Festival auf dem Schlossberg: zweimal ausverkauft; aber auch Billy Talent, die wir zuerst im Orpheum hatten und dann auf dem Schlossberg“, freut sich Rinnter.

Lupi Spuma

Auch in puncto Kabarett räumte man Erfolge ein: „Pizzera ist nunmal ein Bringer - also die Kombination macht’s aus“, so Rinner, der noch einige weitere Zutaten seines Erfolgsrezepts auflistet - darunter Restrukturierung des Personals, Engagement, das richtige Booking, die Stärken zu stärken - und ein Quäntchen Glück.

Saisonstart am 28. Oktober

Der neue Saisonstart geht am 28. Oktober im Orpheum über die Bühne - mit einem Konzertabend im Zeichen des Pop und Hip Hop. Neben der deutschen Band OK KID gibt auch die Grazer Formation Granada den Startschuss - „und wenn wir das halten können, was wir in der letzten Saison erreicht haben, ist es auch wieder eine Sensation“, blickt Rinner in die Zukunft.

