Graz: Magna präsentiert Elektro-Lkw-Shuttle

Magna Steyr wächst, und damit gibt es auch Änderungen am Standort in Graz: Am Donnerstag wurde ein österreichweit einzigartiger Elektro-Lkw-Shuttledienst präsentiert - emissionsfrei und beinahe lautlos.

Im 20-Minuten-Takt und das rund um die Uhr werden die fast fertigen Autos von der neuen Karosseriebauhalle außerhalb des Firmengeländes zur etwa einen Kilometer entfernten Lackieranlage im Werk transportiert. Das Besondere: Diese Fahrten, die auch über eine öffentliche Straße führen, werden von einem Elektro-Lkw-Shuttle übernommen.

Magna Steyr

Zwei 18-Tonnen-Sattelzugmaschinen hat Magna Steyr gemeinsam mit einem Lkw-Hersteller und einem Logistikdienstleister zu einem rein elektronisch betriebenen Lkw umgebaut.

Emissionsfrei und beinahe lautlos

Michael Druml, Logistikdirektor von Magna Steyr, erklärt: „Als mehrfacher Preisträger der Ökoprofit-Auszeichnung ist es uns immer ein Anliegen, speziell bei neuen Projekten im Sinne von Nachhaltigkeit neue Ideen zu entwickeln.“

Magna Steyr

Damit wolle man zu einer reduzierten Umweltbelastung beitragen: Der Shuttlebetrieb läuft somit emissionsfrei und beinahe lautlos ab. Auch das Unternehmen selbst profitiert wirtschaftlich von den elektronischen Lastkraftwagen.

Österreichweite Vorreiterrolle

Das Laden der Batterie erfolgt vollautomatisiert am Dock der jeweiligen Halle - das spart Zeit und Energie, erklärt Druml: „Während der Lkw beladen wird - und das passiert binnen drei Minuten - wird automatisch die Batterie geladen. Sowohl beim Beladen als auch beim Entladen und im Gesamtkontext ist das natürlich auch ein Faktor zur Effizienzsteigerung.“

Mit den ersten Elektro-Lkws im Praxisbetrieb - der Testbetrieb läuft seit etwa zwei Monaten - ist Magna Steyr derzeit österreichweiter Vorreiter. Lkw-Hersteller arbeiten aber mit Nachdruck daran, elektrisch betriebene Fahrzeuge auf die Straße zu bringen - dieses Vorhaben dürfte laut Magna binnen der nächsten beiden Jahre auch gelingen.

