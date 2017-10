Grazer Med-Uni-Campus feierlich eröffnet

Nach 13 Jahren Planung und Bau ist am Freitag der Campus der Grazer Med-Uni feierlich eröffnet worden. Er soll - auch durch seine Nähe zum LKH - Synergien in der wissenschaftlichen Arbeit bringen.

Bisher waren die Insitute der Med-Uni im ganzen Grazer Stadtgebiet verteilt - mit dem neuen Campus rücken sie näher zusammen: Gegenüber des Universitätsklinikums wurde am Freitag Modul 1 feierlich eröffnet.

Med Uni Graz

Acht Institute unter einem Dach

Acht Insitute arbeiten hier künftig unter einem Dach - das schaffe Synergien, die der Wissenschaft maßgeblich dienen werden, so Med-Uni-Rektor Hellmut Samonigg. Auf 20.000 Quadratmetern Nutzfläche entstanden in vierjähriger Bauzeit unter anderem eine große Aula, fünf Hörsäle, 26 Seminar- und Übungsräume sowie ein Zentrum für medizinische Forschung.

Med Uni Graz

In fünf Jahren soll dann auch Modul 2 fertig gestellt sein. Die Finanzierung dafür steht erst seit Mitte September: 271 Millionen Euro werden in den nächsten Gebäudekomplex für Verwaltung, Forschung und Mensa investiert. Damit will sich die Med-Uni Graz dann auch bei Wissenschaftlern im Ausland von ihrer attraktivsten Seite zeigen - mehr dazu in Med-Uni: Neuer Campus-Ausbau vorgestellt (15.9.2017).

Anlässlich der Eröffnung können am Freitag auch Interessierte hinter die Kulissen der Med-Uni schauen: Zwischen 15.00 und 19.00 Uhr kann man den neuen Campus kennenlernen, spielerisch Experimente mitmachen oder durch gigantische Organmodelle spazieren.

