SOKO Schmuckraub: Komplize ausgeforscht

Im Fall der Grazer Schmuckraub-Serie hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen ausgeforscht. Er dürfte der Komplize des bereits festgenommenen Rumänen sein und soll bei seiner Flucht mitgeholfen haben.

Am Freitag gab die Polizei bekannt, dass im Schmuckraub-Fall ein weiterer Tatverdächtiger aus dem Bezirk Voitsberg ausgeforscht wurde, der dem Rumänen bei seiner Flucht geholfen haben soll.

Der 31-jähriger Rumäne ist bereits in Haft und wird verdächtigt die brutalen Überfälle auf ältere Frauen in Graz begangen zu haben. Als nach ihm gefahndet wurde, floh der Mann nach Rumänien - konnte in Bukarest aber von der Polizei festgenommen und nach Österreich gebracht werden.

Graz - Wien - Rumänien

Der ebenfalls 31-Jährige mutmaßliche Komplize soll dem nun inhaftierten Tatverdächtigen zuerst Unterschlupf gegeben und ihn dann mit dem Auto nach Wien gebracht haben. Von dort aus flüchtete der Rumäne dann ins Ausland. Zu diesem Zeitpunkt wurde bereits nach dem Mann gefahndet.

Der nun ermittelte Tatverdächtige habe lediglich von angeblichen Ladendiebstählen, aber nicht von den Überfällen auf ältere Frauen gewusst, so die Polizei. Er selbst dürfte - bisherigen Erhebungen zufolge - auch nicht an den Überfällen beteilitgt gewesen sein. Der 31-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Graz wegen Begünstigung auf freiem Fuß angezeigt.