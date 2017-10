Mit Rollator auf Gleise gestürzt - Mann gerettet

Viel Glück hatte ein gehbehinderter Mann am Freitag in Voitsberg: Der Pensionist war mit seinem Rollator auf einem Bahnübergang zu Sturz gekommen - mehrere Retter zogen ihn vor einem herannahenden Zug von den Gleisen.

Dramatische Szenen spielten sich laut einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ kurz vor 15.30 Uhr auf einem Bahnübergang in Voitsberg-Krems ab: Ein älteres Ehepaar war mit seinem Hund spazieren; beim Überqueren des Bahnübergangs blieb der Mann mit seinem Rollator in den Gleisen hängen und kam zu Sturz.

Genau in diesem Moment näherte sich ein Zug - bei dem unbeschrankten Bahnübergang ging das Rotlicht an: Die Ehefrau versuchte noch, ihren Mann von den Schienen zu ziehen, was ihr aus eigener Kraft aber nicht gelang.

Mit vereinten Kräften von den Gleisen gezogen

Glücklicherweise hörten laut dem Bericht ein Arbeiter und ein weiterer Mann die Schreie und eilten sofort zu Hilfe: Mit vereinten Kräften zogen sie den Mann vor dem herannahenden Zug von den Schienen. Der Zugfahrer, der den Pensionisten auf den Gleisen sah, leitete zudem eine Vollbremsung ein, weshalb die GKB-Garnitur nur wenige Meter vor dem Bahnübergang zum Stillstand kam. Der Pensionist überstand den Vorfall unverletzt.

Erst vor wenigen Wochen ereignete sich am Bahnhof Gratwein im Bezirk Graz-Umgebung ein ähnlicher Unfall: Ein 78 Jahre alter Steirer war mitsamt seinem Rollator von einem Bahnsteig auf die Gleise gestürzt. Passanten retteten den Pensionisten Sekunden vor einem herannahenden Güterzug - mehr dazu in 78-Jähriger fiel auf Gleise: Passanten retteten ihn (23.9.2017).

