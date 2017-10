Wahl 17: Österreich wählt ein neues Parlament

Die Wahllokale sind geöffnet - die Nationalratswahl läuft. 969.653 Steirer dürfen mitentscheiden, wie sich das Parlament künftig zusammensetzt. Bei der letzten Wahl vor vier Jahren war in der Steiermark die FPÖ stimmenstärkste Partei.

Es war am 29. September 2013, als bei der Nationalratswahl die politische Landkarte der Steiermark „blau“ eingefärbt wurde: Die Freiheitlichen bekamen damals 24,05 Prozent der Stimmen und wurden damit stärkste Partei; die SPÖ erreichte 23,83 Prozent, die ÖVP 20,94 Prozent - mehr dazu in NR-Wahl: FPÖ in der Steiermark auf Platz eins (29.9.2013)

Stark waren damals auch die Liste FRANK von Frank Stronach und auch noch das BZÖ, beide mittlerweile Geschichte - daher wird es diesmal in der Steiermark besonders spannend, auf welche Parteien sich deren Stimmen - in absoluten Zahlen immerhin fast 100.000 - dieses Mal aufteilen - mehr dazu in Wahl 17: Steiermark als Zünglein an der Waage.

Zehn Listen und ein freier Platz

In der Steiermark werden maximal 27 der 183 Mandate vergeben, um die sich zehn Listen bewerben: Neben den bereits im Parlament vertretenen Parteien SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne und NEOS sind das die KPÖ plus, G!LT, die Liste Pilz, die Freie Liste Österreich und Die Weißen. Auf dem Stimmzettel leer bleibt die Liste 5 - dieser Listenplatz war für das Team Stronach reserviert, das zwar im Parlament vertreten war, aber nicht mehr antritt - mehr dazu in Team Stronach: Dietrich dreht das Licht ab.

Die steirischen Spitzen im Gespräch

Radio Steiermark lud die steirischen Spitzenkandidaten einzeln dazu ein, ihre Standpunkte und Ziele darzulegen:

Diskussion der steirischen Spitzenkandidaten Günter Encic und Sandra Suppan baten die Spitzen der bislang im Nationalrat vertretenen Parteien zum Gespräch.

Erste Hochrechnung nach 17.00 Uhr

969.653 Steirer sind wahlberechtigt, um knapp 4.000 weniger als beim letzten Mal. Die letzten der fast 1.600 steirischen Wahllokale schließen in Graz um 16.00 Uhr, allgemeiner Wahlschluss ist um 17.00 Uhr - die erste Hochrechnung wird wenige Minuten später erwartet.

Im Laufe des Abends gibt es dann ein vorläufiges Endergebnis ohne Wahlkarten-Stimmen. Die Wahlkarten werden dann am Montag sowie am Donnerstag in den Wahlbehörden ausgezählt, ein Endergebnis dieser Nationalratswahl samt Vorzugsstimmen und genauer Mandatszuteilung könnte somit erst am 23. Oktober feststehen - mehr dazu in Neuer Rekord mit österreichweit 889.193 Wahlkarten (news.ORF.at).

