Bildung für alle: 15 Jahre Montagsakademie

Am Montag startet an der Karl-Franzens-Universität in Graz wieder die sogenannte Montagsakademie. Seit mittlerweile 15 Jahren lockt dieses Weiterbildungsformat unter dem Motto „Bildung für alle“ Interessierte zu Vorträgen.

Modernste Erkenntnisse der Wissenschaft aus allen Bereichen und wie sie unsere Gesellschaft und unser tägliches Leben beeinflussen - all das ist Thema der Montagsakademie, vorgetragen in der stilvollen Aula der Karl-Franzens-Universität, in leicht verständlicher Form, bei freiem Eintritt.

Karl-Franzens-Universität Graz

Seit 15 Jahren sei diese Form der Weiterbildung ein Erfolgsgarant, sagt Andrea Waxenegger - sie leitet des Zentrum für Weiterbildung und organisiert die Vortragsreihe: „Wir haben bis dato über 100.000 Teilnahmen.“

Via Livestream in die ganze Steiermark

Die Besucher der Montagsakademie - in der Aula ist Platz für 600 Zuhörer - seien aber nicht nur ältere Menschen: „Zum Beispiel kommen ganze Schulklassen, die sich für ein ganz bestimmtes Thema interessieren, weil sie das gerade in der Schule durchnehmen, oder es kommen auch Fachschulen, die ganz gezielt für ihre Fortbildung bestimmte Veranstaltungen nutzen.“ Via Internet-Livestream werden die Vorträge auch in 17 Außenstellen übertragen - von Neumarkt über Leoben bis Leibnitz, und für weitere Partnerregionen sei man offen.

Die Montagsakademie findet zwölf Mal im Jahr statt. Leitthema heuer ist die „Schöne neue Welt - wie Wissenschaft und Technik unsere Zukunft sehen“. Die Bandbreite reicht dabei von Gentechnik über modernen Wohnbau bis zur Digitalisierung. Am kommenden Montag - zu Beginn des neuen Semesters - geht es über Entwicklungsmöglichkeiten der Demokratie.

