Kletterer hängte sich aus Seil aus und stürzte ab

Ein 37-jähriger Niederösterreicher hat sich am Samstag bei einer Klettersteig-Tour bei Aflenz im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag verletzt: Der Mann hatte sich aus dem Sicherungsseil ausgehängt und war rund fünf Meter abgestürzt.

Der 37-Jährige aus Wiener Neustadt und seine 41-jährige Begleiterin aus Wien waren Samstagnachmittag auf einem Klettersteig auf der Aflenzer Bürgeralm unterwegs.

Verletzungen an Hand und Fuß

In einer Passage zwischen Seilbrücke und Gipfelwand in rund 1.490 Metern Seehöhe hängte sich der 37-Jährige aus unbekannten Gründen aus dem Sicherungsseil aus und stürzte dann etwa fünf Meter in die Tiefe - dabei verletzte er sich an der Hand und an dem rechten Sprunggelenk.

Begleitern leistete Erste Hilfe

Die 41-jährige Begleiterin leistete Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab. Acht Kräfte der Bergrettung retteten den 37-Jährigen und brachten ihn zum Gipfel des Ranstein; dort wurde er dem Roten Kreuz übergeben und ins LKH Hochsteiermark gebracht.