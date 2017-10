Von rollendem Traktor gestürzt und überrollt

Bei einem Arbeitsunfall in Kaindorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist am Freitag eine Frau schwer verletzt worden: Die 30-Jährige war von einem rollenden Traktor gestürzt und in weiterer Folge überrollt worden.

Die 30-Jährige, ihr 29-jähriger Lebensgefährte und einige Erntehelfer waren mit der Apfelernte beschäftigt. Dabei hatte sich die Oststeirerin auf einen Traktor gestellt, als dieser plötzlich zu rollen begann.

Ins LKH Graz geflogen

Die Frau stürzte von dem Fahrzeug und wurde überrollt - dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde die 30-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.