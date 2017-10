Wahl 17: Zahlen, Daten Fakten

Mit der Nationalratswahl am Sonntag ist der Wahlkampf endgültig zu Ende - und damit Wochen der Wahlduelle und Auftritte im ganzen Land. 969.653 Steirer sind berechtigt, ein neues Parlament zu wählen.

Das erste Wahllokal öffnet am Sonntag um 6.30 Uhr in Mooskirchen im Bezirk Voitsberg, am längsten gewählt wird in der Landeshauptstadt Graz - dort ist um 16.00 Uhr Wahlschluss. Die erste Hochrechnung wird knapp nach 17.00 Uhr erwartet.

Zehn Listen und ein freier Platz

In der Steiermark werden maximal 27 der 183 Mandate vergeben, um die sich zehn Listen bewerben: Neben den bereits im Parlament vertretenen Parteien SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne und NEOS sind das die KPÖ plus, G!LT, die Liste Pilz, die Freie Liste Österreich und Die Weißen. Auf dem Stimmzettel leer bleibt die Liste 5 - dieser Listenplatz war für das Team Stronach reserviert, das zwar im Parlament vertreten war, aber nicht mehr antritt - mehr dazu in Team Stronach: Dietrich dreht das Licht ab.

Die steirischen Spitzen im Gespräch

Radio Steiermark lud die steirischen Spitzenkandidaten einzeln dazu ein, ihre Standpunkte und Ziele darzulegen:

Diskussion der steirischen Spitzenkandidaten Günter Encic und Sandra Suppan baten die Spitzen der bislang im Nationalrat vertretenen Parteien zum Gespräch.

Ein vorläufiges steirisches Endergebnis ohne Wahlkarten dürfte etwa um 18.30 Uhr vorliegen. Die Wahlkarten, die erst am Montag bzw. Donnerstag ausgezählt werden, könnten aber noch einiges verändern: So wurden steiermarkweit mehr als 149.000 Wahlkarten - allein in Graz fast 37.000 - ausgestellt - mehr dazu in Neuer Rekord mit österreichweit 889.193 Wahlkarten (news.ORF.at).

Die Steiermark wählt anders

In den Parteizentralen in Wien wird man jedenfalls den Wahltag in der Steiermark sehr gespannt mitverfolgen, sind doch die Steirer besonders oft Wechselwähler: Während österreichweit bei der Nationalratswahl 2013 die SPÖ an der Spitze gelegen war, waren in der Steiermark die Freiheitlichen die Nummer eins, und in Graz wiederum hatten bei der Nationalratswahl 2013 die Grünen die Nase vorn - mehr dazu in Die Steiermark als Zünglein an der Waage.

