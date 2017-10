Wahl 17: Wahlkampffinale von SPÖ und ÖVP

Am Sonntag wählt Österreich einen neuen Nationalrat - SPÖ und ÖVP nutzten den Samstag noch für intensive Wahlwerbung: ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz in Stainach, Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ) in Bruck.

Noch einmal war am Samstag der Wahlkampftross des ÖVP-Spitzenkandidaten in der Steiermark unterwegs: In Stainach fasste Sebastian Kurz vor Wahlhelfern und Anhängern einmal mehr all das zusammen, was er unter anderem in den vielen Fernsehdiskussionen der vergangenen Tage gesagt hatte.

Kurz: „Gegen den Missbrauch ankämpfen“

Dazu gehören Themen wie die Steuerlast - diese müsse gemindert werden -, und auch bei den Sozialleistungen gebe es Handlungsbedarf: „Wir müssen alles tun, um gegen den Missbrauch anzukämpfen, wir müssen die Zuwanderung ins Sozialsystem stoppen - nur dann kann unser Sozialstaat auch langfristig abgesichert werden, nur dann kann es uns gelingen, dass er auch für die da ist, die Unterstützung brauchen.“

Auch das Thema Migration fehlte bei der Schlussveranstaltung der ÖVP nicht - und auch hier hörten die Anhänger von Sebastian Kurz ihnen wohl Bekanntes: „Ich bin froh, dass wir die Westbalkanroute geschlossen haben, und jetzt ist unser Ziel, die Mittelmeerroute zu schließen.“ Der Appell des ÖVP-Chefs wenige Stunden vor der Wahl: „Ich möchte, dass wir echte Veränderungen einleiten, ich möchte, dass wir dieses Land zum Positiven verändern und wieder zurück an die Spitze führen.“

Nach der Rede wurden noch Foto-Wünsche erfüllt, bevor es zurück nach Wien ging. Fotografiert wurde aber auch in Bruck an der Mur, wo Jörg Leichtfried, der Spitzenkandidat der steirischen Sozialdemokraten, im finalen Wahlkampfeinsatz war.

Leichtfried: „Die besten Antworten“

Dabei wollte der Infrastrukturminister den Wählern auf dem Brucker Hauptplatz noch Argumente für die Wahl der SPÖ mitgeben. Demnach habe bei den wirklich entscheidenden Themen seine Partei die besten Antworten: „Es geht darum, ob die Pensionen gesichert sind, es geht darum, ob die Kinder eine Lehrstelle, eine gute Schule bekommen, es geht darum, dass die Arbeitsplätze gesichert sind, ausgebaut werden und dass es auch gute Arbeitsplätze sind - das sind die wahren Themen.“

Entgegen vielen Meinungsumfragen habe die SPÖ bei der Wahl gute Chancen: „Wir haben den besten Spitzenkandidaten, der auch im Sturm steht und nicht nachgibt, also alle guten Chancen für uns.“ Allen wahlwerbenden Parteien gemeinsam ist aber vor allem eines: Der Aufruf, zur Wahl zu gehen - insgesamt 969.653 Steirer sind berechtigt, ein neues Parlament zu wählen - mehr dazu in Wahl 17: Zahlen, Daten Fakten.

