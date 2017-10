Sieben Verletzte nach Zweiradunfällen

Sieben Zweiradfahrer sind am Samstag bei Unfällen verletzt worden: In Mariazell sowie nahe Graz stürzten Motorradfahrer, in Anger stieß ein Pkw gegen einen Mopedlenker, in Fürstenfeld erfasste ein Auto eine Radfahrerin.

In Mariazell im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag stürzte ein 47-Jähriger mit seinem Bike: Er verletzte sich an der Hand, musste aber nicht ins Spital. Nur eine Viertelstunde später stürzte ein 27-jähriger Motorradfahrer: Er fuhr gegen eine Böschung und sein Bike überschlug sich mehrmals - er wurde verletzt in das LKH in Bruck an der Mur gebracht. Auch in Kleinstübing im Bezirk Graz-Umgebung verunfallte ein 43-jähriger Motorradfahrer vermutlich aus eigenem Verschulden: Er kam in einer Linkskurve von der Straße ab und geriet in eine Wasserrinne; er stürzte in eine Wiese und musste mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Graz geflogen werden.

Mit Moped ungebremst gegen Auto

Im oststeirischen Anger (Bezirk Weiz) fuhr ein 15-jähriger Mopedlenker ungebremst von einer Seitenstraße auf die Landesstraße - eine 26-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Jugendlichen: Er wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt mit dem Notarzthubschrauber in die Kinderchirurgie nach Graz geflogen. Die Lenkerin sowie ihre mitfahrende Schwester und ein Kleinkind blieben unverletzt.

Radfahrer kollidierte mit Pkw

In St. Bartholomä im Bezirk Graz-Umgebung erfasste ein 41-jähriger Autofahrer einen 53-jährigen Motorradfahrer in einem Kreuzungsbereich. Der Biker wurde verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. In Fürstenfeld (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) kollidierten ein 81-jähriger Radfahrer und ein Pkw: Der Pensionist wurde dabei schwer verletzt und ebenfalls mit den Hubschrauber nach Graz geflogen. Eine 63-jährige E-Bike-Fahrerin erlitt in Vorau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld trotz ihres Helms Kopfverletzungen bei einem Sturz - auch sie kam per Hubschrauber in das LKH Graz.