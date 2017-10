Geistig Verwirrter wollte Wahllokal anzünden

Ein offensichtlich geistig verwirrter Mann hat am Sonntag in Hartberg versucht, ein Wahllokal mit Benzin in Brand zu setzen. Schlimmeres konnte allerdings gerade noch verhindert werden.

Der offensichtlich geistig verwirrte 77-Jährige betrat gegen 11.30 Uhr mit einem Benzinkanister in der Hand das Wahllokal im Gemeindegebiet von Hartberg.

Benzin verschüttet

Er bedrohte die anwesenden Wahlvorsitzenden, verschüttete Benzin und wollte es anschließend anzünden - daran konnte der 77-Jährige jedoch gerade noch gehindert werden. Laut ersten Angaben wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Ansonsten zeichnet sich in der Steiermark eine starke Wahlbeteiligung ab - zumindest sind die Wahllokale laut Beobachtern gut besucht - mehr dazu in Reger Zustrom zu Wahllokalen.