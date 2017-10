Wahl 17: ÖVP auch in der Steiermark auf Platz eins

Die Nationalratswahl am Sonntag ordnet die österreichische Politlandschaft neu: Laut aktueller Hochrechnung ist die ÖVP klar voran, die SPÖ auf Platz zwei, dahinter die Freiheitlichen. Die Steiermark liegt (fast) im Bundestrend.

ORF Die Wahl im Livestream Die Berichterstattung zur Nationalratswahl ist im Livestream in tvthek.ORF.at zu sehen.

Laut Hochrechnung (inklusive Wahlkartenprognose) kommt die ÖVP österreichweit auf 31,6 Prozent (plus 7,6 Prozentpunkte), die SPÖ entgegen der ersten Hochrechnungen mit 27,1 Prozent (+0,3) auf Platz zwei, die FPÖ auf 25,9 Prozent (+ 5,4). NEOS bleibt mit 5,1 Prozent nahezu gleich. Die Grünen verlieren stark und könnten mit derzeit hochgerechneten 3,8 Prozent sogar aus dem Parlament rausfliegen - im Gegensatz zur Liste Pilz, die mit 4,4 Prozent in den Nationalrat einziehen würde - die Ergebnisse im Detail finden Sie hier.

ORF/Sora

Die Steiermark im Bundestrend

In der Steiermark gab es exakt 969.653 Wahlberechtigte - 471.693 Männer und 497.960 Frauen, und laut Hochrechnung (inklusive Wahlkartenprognose) haben sie diesmal im Bundestrend gewählt: Die ÖVP ist klar voran, allerdings liegt die FPÖ vor der SPÖ. Besonders auffallend ist das desaströse Abscheiden der Grünen in der Steiermark.

ORF/Sora

Zum Vergleich: Bei der letzten Nationalratswahl am 29. September 2013 bekamen die Freiheitlichen 24,05 Prozent der Stimmen, die SPÖ erreichte 23,83 Prozent, die ÖVP 20,94 Prozent.

Zwischen Freude und Erschütterung

Entsprechend dem Ergebnis fallen auch die Reaktionen der steirischen Spitzenkandidaten sowie der steirischen Parteispitzen aus und liegen zwischen „ganz großer Freude“ und Erschütterung und Trauer - mehr dazu in Die Reaktionen der Spitzenkandidaten und in So reagierte die steirische Landespolitik.

Der Wahlabend im Liveticker

Bei strahlendem Sonnenschein waren insgesamt rund 6,4 Mio. Österreicher aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. ORF.at berichtet den ganzen Nachmittag und Abend live in Text, Bild und Video - mehr dazu im news.ORF.at-Wahlticker.

Links: