Wahl 17: Grünes Debakel & roter Aufstieg in Graz

Die SPÖ - erst im Februar aus dem Grazer Stadtsenat geflogen - ist am Sonntag zur stärksten Kraft in Graz gewählt worden. Die Grünen, bei der vergangenen Nationalratswahl noch auf Platz eins, fuhren dagegen ein Debakel ein.

ORF.at/Zita Köver Alle Hochrechnungen und Ergebnisse im Detail

Graz blieb seinem Ruf als Stadt mit vielen Wechselwählern treu: Erst im Februar waren die Grazer Sozialdemokraten mit dem Verlust des Sitzes im Grazer Stadtsenat und nur 10,05 Prozent der Wählerstimmen an einem Tiefpunkt angekommen - mehr dazu in Graz hat gewählt: Nagl-Triumph, SPÖ-Debakel (6.2.2017).

Dafür durften sie nun über das vorläufige Ergebnis der Nationalratswahl jubeln, denn sie schnappten sich vor der Bürgermeister-Partei ÖVP den ersten Platz: Sie legten im Vergleich zur Nationalratswahl 2013 von 19,14 auf 27,59 Prozent zu.

ORF/Sora

Die ÖVP gewann zwar mit 9,38 Prozentpunkten noch mehr dazu, kam aber von 16,13 nicht über die 26,45 Prozent hinaus. Die FPÖ - als aktueller Koalitionspartner der ÖVP in der Grazer Stadtregierung - konnte ein vergleichsweise kleines Plus verbuchen.

Lange Gesichter dürfte es aber vor allem in der Zentrale der Grazer Grünen gegeben haben: Sie stürzten im vorläufigen Ergebnis von 20,39 auf 5,79 Prozent ab. Bitter dürfte vor allem auch sein, dass ihr ehemaliger Parteikollege Peter Pilz beim ersten Antreten an ihnen vorbeizog und auf 7,11 Prozent kam. NEOS konnte wohl auch dank Irmgard Griss um 1,13 Prozentpunkte von 6,94 auf 8,16 Prozent zulegen und sich damit den vierten Platz in der zweitgrößten Stadt Österreichs holen.

ÖVP auch in der Steiermark auf Platz eins

Die Nationalratswahl am Sonntag ordnet die österreichische Politlandschaft neu: Die ÖVP ist klar voran, die SPÖ liegt auf Platz zwei, dahinter die Freiheitlichen. Die Steiermark liegt (fast) im Bundestrend - mehr dazu in Wahl 17: ÖVP auch in der Steiermark auf Platz eins.

Zwischen Freude und Erschütterung

Entsprechend dem Ergebnis fallen auch die Reaktionen der steirischen Spitzenkandidaten sowie der steirischen Parteispitzen aus: Sie liegen zwischen „ganz großer Freude“ und Erschütterung und Trauer - mehr dazu in Die Reaktionen der Spitzenkandidaten und in So reagierte die steirische Landespolitik.

Die Nationalratswahl im Liveticker

Bei strahlendem Sonnenschein waren insgesamt rund 6,4 Mio. Österreicher aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. ORF.at berichtet in Text, Bild und Video - mehr dazu im news.ORF.at-Wahlticker.

