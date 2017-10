Wahl 17: Spitalsorte wechselten die Farbe

Im obersteirischen Mariazell und in Eisenerz, wo um die dortigen Spitalstandorte heftig gerungen wurde, haben die Wähler vor allem die ÖVP und die FPÖ gestärkt. Die SPÖ verlor in beiden Städten - vor allem in Mariazell.

In Mariazell büßten die Sozialdemokraten mehr als neun Prozentpunkte einbüßten; im Wallfahrtsort liegen ÖVP, SPÖ und FPÖ aber fast gleichauf.

Mariazell wechselt von Rot zu Schwarz

In Mariazell liegen ÖVP, SPÖ und FPÖ im vorläufigen Endergebnis innerhalb weniger Prozentpunkte: Die ÖVP schnappte der SPÖ den ersten Platz weg und legte nach 22,40 um 9,38 Prozentpunkte auf 31,78 Prozent zu. Die SPÖ verlor mit 9,04 Prozentpunkten beinahe gleich viel, wie die Schwarzen dazugewonnen haben - die Roten kommen nach 38,93 nur noch auf 29,89 Prozent. Damit liegen sie nur noch um zwölf Stimmen vor der FPÖ, die von 17,80 um 11,51 Prozentpunkte auf 29,31 Prozent zulegte.

ORF/Sora

Peter Pilz überholte bei seinem ersten Antreten die Grünen und schaffte es auf 3,25 Prozent, während seine ehemalige Partei nur noch auf 1,36 Prozent kam.

Eisenerz: SPÖ trotz Verlusten Nummer eins

Im SPÖ-dominierten Eisenerz mussten die Roten ebenfalls Verluste verzeichnen: Sie legten von 48,03 um 1,66 Prozentpunkte auf 46,37 Prozent ab, blieben aber deutlich vor der FPÖ, die 25,00 Prozent und damit um 4,88 Prozentpunkte mehr schaffte als noch 2013. Damals kamen die Blauen auf 20,12 Prozent.

ORF/Sora

Die ÖVP legte in Eisenerz kräftig zu - von 10,37 um 8,56 Prozentpunkte auf 18,93.

Zugewinne für ÖVP, FPÖ und SPÖ in Schladming

In Schladming konnten alle drei „Großparteien“ zulegen: die ÖVP um satte 17,47 Prozentpunkte - von 19,20 auf 36,67 Prozent. Damit ist die Volkspartei nun auf Platz eins, knapp gefolgt von der FPÖ, die auf 34,13 Prozent kam.

ORF/Sora

Deutlich abgeschlagen ist die SPÖ mit 18,12 Prozent - sie konnte aber auch um 3,17 Prozentpunkte zulegen. Die Grünen verloren am meisten und kommen nur noch auf 1,50 Prozent.

ÖVP auch in der Steiermark auf Platz eins

Die Nationalratswahl am Sonntag ordnet die österreichische Politlandschaft neu: Die ÖVP ist klar voran, die SPÖ liegt auf Platz zwei, dahinter die Freiheitlichen. Die Steiermark liegt (fast) im Bundestrend - mehr dazu in Wahl 17: ÖVP auch in der Steiermark auf Platz eins.

Entsprechend dem Ergebnis fallen auch die Reaktionen der steirischen Spitzenkandidaten sowie der steirischen Parteispitzen aus: Sie liegen zwischen „ganz großer Freude“ und Erschütterung und Trauer - mehr dazu in Die Reaktionen der Spitzenkandidaten und in So reagierte die steirische Landespolitik.

Die Nationalratswahl im Liveticker

Bei strahlendem Sonnenschein waren insgesamt rund 6,4 Mio. Österreicher aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. ORF.at berichtet in Text, Bild und Video - mehr dazu im news.ORF.at-Wahlticker.

Links: