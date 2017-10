Wahl 17: SPÖ „kam mit blauem Auge davon“

Die SPÖ konnte bei der Nationalratswahl am Sonntag ihre Hochburgen halten - dennoch sind deren Bürgermeister mit dem Wahlergebnis unzufrieden. Nun müsse man analysieren und aus den Fehlern lernen, und das in der Opposition.

Die Nationalratswahl am Sonntag ordnete die österreichische Politlandschaft neu: die ÖVP klar voran, die SPÖ auf Platz zwei, die FPÖ auf Platz drei. Die Steiermark liegt (fast) im Bundestrend - mehr dazu in ÖVP in der Steiermark auf Platz eins und in Ein Wahlsieg wie aus dem Lehrbuch (news.ORF.at).

Die Volkspartei ist in der Steiermark zum ersten Mal seit langem bei einer Nationalratswahl wieder die Nummer eins. Sehr viele Stimmen kamen von Team Stronach und BZÖ, wie die Wählerstromanalyse zeigt - mehr dazu in Wo ÖVP und FPÖ ihre Stimmen holten. Eine Analyse der FH Joanneum auf Gemeindeebene zeigt auf, wer in den Gemeinden was gewählt hat und auch warum - mehr dazu in Wer hat wen warum gewählt.

„Keinen Fehler ausgelassen“

Man sei enttäuscht über das Wahlergebnis, es sei aber eine Chance für die Partei, aus den Fehlern zu lernen - so der Tenor unter vielen SPÖ-Bürgermeistern. Für Helmut Leitenberger, den Bürgermeister von Leibnitz, ist das SPÖ-Wahlergebnis hausgemacht: „Was vorher prognostiziert worden ist, da hätte es noch schlimmer kommen können. Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen, aber glücklich sind wir nicht, und ich muss auch sagen, wir haben keinen Fehler ausgelassen.“

ORF/Sora

„Änderungen in der Partei notwendig“

Die Kampagne sei schlecht gewesen, keine Frage, sagt auch der Brucker Bürgermeister Peter Koch. Trotzdem müsse man Änderungen innerhalb der Partei vornehmen: „Wir werden auch in den Städten und Kommunen einen neuen Kampfgeist entwickeln müssen und aktiver auf die Leute zugehen, das ist unser Job als Kommunalpolitiker und das ist unser Job als Politiker, und ich glaube, das wird uns auch gelingen.“

ORF/Sora

„Was empfindet der Wähler als Brennpunkt?“

In Kapfenberg verlor die SPÖ zwei Prozentpunkte. Bürgermeister Friedrich Kratzer erwartete nicht zuletzt wegen der Ankündigung der voest, ein neues Stahlwerk zu errichten, ein besseres Ergebnis.

ORF/Sora

Das Ausländerthema greife, zeigen die Ergebnisse der SPÖ, darauf sollte man reagieren: „Der Wähler hat ja recht, und wenn der Wähler das so empfindet, dann müssen wir das so zur Kenntnis nehmen und müssen uns einfach darum kümmern, wo sind Brennpunkte, und was empfindet der Wähler als Brennpunkt“, Kratzer.

Die Steiermark als Vorbild

Auch Erwin Eggenreich, der Bürgermeister von Weiz, sagt, die SPÖ solle aus Fehlern lernen - weniger Streit und mehr Sachlichkeit: „Man hat das in der Steiermark eigentlich sehr gut gemacht, dass man vieles miteinander angeschaut hat, beide Parteien, und dann den besten Weg für die Steiermark gegangen ist.“

ORF/Sora

Wohin die SPÖ steuern soll, darüber sind sich alle befragten Bürgermeister einig: Der Gang in die Opposition sei der Wählerwille und könne auch Parteistrukturen bereinigen.

