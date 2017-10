26-Jährige überfallen - Suche nach Unbekanntem

Mit einem Elektroschocker und einem Klappmesser ist eine 26-Jährige am Montag in Graz auf dem Weg in die Arbeit überfallen worden. Sie blieb unverletzt; der unbekannte Täter kam mit 250 Euro Bargeld und einer Kreditkarte davon.

Ein mit einer Wollhaube maskierter Mann hatte die in Graz lebende Deutsche gegen 6.30 Uhr plötzlich in eine Einfahrt in der Merangasse im Bezirk Sankt Leonhard gezerrt. Dort fasste er die 26-Jährige am Hals und drückte sie gegen eine Wand.

250 Euro und Bankomatkarte erbeutet

Als er von ihr abließ, hielt er ihr ein Klappmesser und einen Elektroschocker vor - und forderte mit südländischem Akzent unter Androhung von Gewalt 1.000 Euro. Daraufhin gab ihm die 26-Jährige alles, was sie an Geld bei sich hatte: insgesamt 250 Euro und eine Bankomatkarte. Bei dem Vorfall blieb die 26-Jährige unverletzt.

Bitte um Hinweise: Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 059 133/65 3333 um Hinweise.

Bei seiner Flucht Richtung stadtauswärts riss sich der etwa 1,90 Meter große Mann seine schwarze Wollhaube vom Kopf. Das Opfer erkannte schwarze kurze Haare, die seitlich abrasiert waren sowie einen dichten Bart.

Circa zehn Zentimeter lange Klinge

Außerdem habe der Mann eine schwarze Hose, eine schwarze Bomberjacke sowie ebenfalls schwarze Wollhandschuhe getragen. In die Wollhaube waren zwei Sehschlitze hineingeschnitten. Das Klappmesser dürfte eine etwa zehn Zentimeter lange Klinge gehabt haben. Jetzt fahndet die Polizei nach dem unbekannten Täter - und bittet um Hinwiese aus der Bevölkerung.