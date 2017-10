Wahl 17: Neue steirische Gesichter für Nationalrat

Nach der Wahl dürfte es einige neue Gesichter in der Abgeordnetenriege des Nationalrats aus der Steiermark geben: vom ÖVP-Ortschef Christoph Stark aus Gleisdorf bis zum früheren Landtagsklubchef Hannes Amesbauer.

Die Nationalratswahl am Sonntag ordnete die österreichische Politlandschaft neu: die ÖVP klar voran, die SPÖ auf Platz zwei, die FPÖ auf Platz drei. Die Steiermark liegt (fast) im Bundestrend - mehr dazu in ÖVP in der Steiermark auf Platz eins und in Ein Wahlsieg wie aus dem Lehrbuch (news.ORF.at).

Die Volkspartei ist in der Steiermark zum ersten Mal seit langem bei einer Nationalratswahl wieder die Nummer eins. Sehr viele Stimmen kamen von Team Stronach und BZÖ, wie die Wählerstromanalyse zeigt - mehr dazu in Wo ÖVP und FPÖ ihre Stimmen holten und Wahl 17: Wer hat wen warum gewählt.

Noch sind jedoch nicht alle Stimmen per Briefwahl und Wahlkarten ausgezählt - einige Vorzugsstimmen-Ergebnisse liegen laut ÖVP-Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg aber einige schon vor. So habe der Bürgermeister des oststeirischen Gleisdorf, Christoph Stark, Drittgereihter auf der Regionalliste Ost, über 8.000 erhalten, was ihn wohl um einen Platz nach vor rücken lässt und in den Nationalrat bringt - mehr dazu in Wahl 17: Spannende Duelle um Vorzugsstimmen (12.10.2017).

ÖVP-Kandidaten setzen auf Vorzugsstimmen

Der Vizepräsident des Bundesrates, Ernst Gödl, aus Graz-Umgebung wird im Wahlkreis Graz und Umgebung wie die Listenerste, die Grazer Gemeinderätin Martina Kaufmann, den Einzug schaffen. Im Regionalwahlkreis Weststeiermark hat es der langjährige Abgeordnete Werner Amon geschafft, im Wahlkreis Ost Klubobmann Reinhold Lopatka, der nur Sechster auf der Landesliste ist, und eben Stark.

In der Obersteiermark dürfte es der Bürgermeister von Mautern, Andreas Kühberger, geschafft haben, ebenso wie die aus der Obersteiermark stammende Gastronomin und Landeslistenerste, Barbara Krenn. Chancen gibt es noch für die Nummer drei der Landesliste, die Grazer TU-Professorin Juliane Bogner-Strauss.

Amesbauer für Obersteiermark

Bei der FPÖ wurde das - vorläufige - Wahlergebnis im Wahlkreis Graz und Umgebung Axel Kassegger und Günther Kumpitsch zum Wieder-bzw. Einzug ins Parlament verhelfen, im Wahlkreis Oststeiermark sind es Walter Rauch und der Fürstenfelder Christian Schandor, nebenbei Präsident der steirischen Offiziersgesellschaft.

Im Wahlkreis Weststeiermark würde der Angestellte Josef Riemer aus Leibnitz den Einzug schaffen, wie es auf APA-Anfrage hieß. Für die Obersteiermark zögen der bisherige Landtagsabgeordnete Hannes Amesbauer - auch Landeslistenerster - und der Knittelfelder Bankkaufmann Wolfgang Zanger ein. Über die Landesliste könnte die derzeitige Landtagsabgeordnete und frühere Grazer Gemeinderätin Andrea-Michaela Schartel im Parlament vertreten sein.

Leichtfried unbestritten

Unbestritten dürfte - falls die SPÖ der künftigen Regierung nicht angehören sollte, Landeslistenerster und Infrastrukturminister Jörg Leichtfried sein. Für den Wahlkreis Graz und Umgebung kommt GKK-Obfrau und Gewerkschafterin Verena Nussbaum in den Genuss eines Mandats, dazu aufgrund des überraschend guten Abschneiden der SPÖ in Graz wohl die Abgeordnete und Gemeinderätin aus Judendorf-Straßengel, Karin Greiner.

Das Mandat der SPÖ aus dem Wahlkreis Oststeiermark geht an Abg. und Umweltsprecher Klaus-Uwe Feichtinger, jenes aus Weststeiermark an Gewerkschafter Beppo Muchitsch. Die zwei Sitze aus dem obersteirischen Wahlkreis erhalten eben Leichtfried und die Leobener Stadträtin und Abg. Birgit Sandler. Ob es für die Abgeordnete Elisabeth Grossmann - Bildungssprecherin und Nummer zwei auf der Landesliste - mittels Reststimmenmandat reicht wird, wird das Endergebnis zeigen.

Grünen-Mandat unwahrscheinlich

Bei den Grünen - zuvor mit zwei „steirischen Sitzen“ im Nationalrat vertreten - ist ein Mandat eher unwahrscheinlich. Ein Mandat in der Steiermark kostet laut Landeswahlbehörde vom Sonntag rund 23.600 Stimmen. Die Grünen kamen auf vorläufig 15.365 Stimmen, ohne Briefwahl und Wahlkarten. Das dürfte Judith Schwentner und Werner Kogler den Wiedereinzug kosten.

Der steirische NEOS-Beitrag - Irmgard Griss - ist mit fast 30.000 Stimmen oder 4,62 Prozent sehr gut abgesichert, durch die Briefwahl dürfte sich diese Zahl noch erhöhen.

