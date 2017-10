14-Jähriger mit gestohlenem Auto gestoppt

Mit einem in Graz gestohlenen Auto hat sich ein 14-Jähriger am Montagnachmittag - während seiner Sozialstunden - in Richtung Wien aufgemacht, um dort Freunde zu besuchen. Nach einem Tankbetrug kam ihm die Polizei auf die Schliche.

Zunächst hatte der 14-Jährige einen Autoschlüssel gestohlen, mit dem er das auf einem Grazer Firmenparkplatz abgestellte Auto eines 62-Jährigen in Betrieb nahm. Eigentlich hätte der amtsbekannte Jugendliche nach mehreren kleinkriminellen Delikten bei dem Unternehmen Sozialstunden leisten müssen - stattdessen machte er sich mit dem dort gestohlenen Auto in Richtung Wien auf.

Nach Tankdiebstahl auf der Flucht

Erst bei einer Autobahnraststätte in Loipersdorf hielt der Jugendliche an, um den Pkw mit Diesel zu tanken. Anschließend floh er ohne zu bezahlen auf der A2 Südautobahn in Richtung Graz. Umgehend wurde nach dem 14-Jährigen gefahndet - erfolgreich: Auf Höhe der Anschlussstelle Sinabelkirchen konnte der Bub mit ungarischen Wurzeln aufgehalten werden.

Anzeige auf freiem Fuß

Noch an Ort und Stelle wurde er festgenommen und der gestohlene Pkw sichergestellt. Der 14-Jährige zeigte sich geständig, den Pkw entwendet zu haben: Er habe damit seine Freunde in Wien besuchen wollen. Nun wird der Jugendliche laut Polizei auf freiem Fuß der Staatsanwaltschaft angezeigt - und, da er keinen Führerschein besitzt, auch der Bezirksverwaltungsbehörde.