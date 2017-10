Montanuni holt Austauschstudenten aus Shanghai

Mit einem neuen Studienprogramm will die Montanuniversität Leoben (MUL) ihre Beziehungen zu Ostchina verstärken: Ab 2021 sollen erste Austauschstudenten aus Shanghai in der Obersteiermark ihre Bachelorarbeiten schreiben.

Montanuni Leoben Seit rund 50 Jahren bildet die Montanuniversität Leoben Kunststofftechniker aus.

Seit mehreren Jahren besteht die Zusammenarbeit zwischen der Montanuni und der East China University of Science and Technology (ECUST). Jetzt mündet sie in einem gemeinsamen Curriculum, das im Herbst nächsten Jahres starten soll.

Expertise in Kunststofftechnik

Im Zuge des sogenannten „Undergraduate Education Program in Polymer Science and Engineering“ werden Bachelor-Studierende nach fünf Semestern an der ECUST ab 2021 drei weitere Semester an der MUL verbringen.

In der Obersteiermark sollen sie das Fach Kunststofftechnik vertiefen, ihre deutschen Sprachkenntnisse verbessern - und ihre Bachelorarbeiten verfassen. Dafür besuchen die Studenten bereits in Shanghai Deutschkurse.

Steirische Professoren in Shanghai

Darüber hinaus ist auch vorgesehen, dass Kunststofftechnik-Professoren aus Leoben einzelne Lehrveranstaltungen in Shanghai abhalten. Die Anzahl der chinesischen Studierenden, die nach Leoben kommen dürfen, wurde auf 20 beschränkt. Die Details zum gemeinsamen Curriculum sind noch in Ausarbeitung.

