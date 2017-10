200 Meter abgestürzt: Wanderin tot

In Wörschach im Bezirk Liezen ist am Dienstag eine 25 Jahre alte Frau beim Wandern tödlich verunglückt. Der Obersteirerin war rund 200 Meter in die Tiefe gestürzt - sie erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Die 25-jährige Obersteirerin hatte gemeinsam mit einer Begleiterin am Morgen den Gipfel des Hochtausing in Wörschach erreicht.

Ausgerutscht und abgestürzt

Als die beiden nach etwa einer Stunde den Rückweg antraten, dürfte die 25-Jährige ausgerutscht sein - sie stürzte vor den Augen ihrer Begleiterin rund 200 Meter über steiles Gelände ab. Die Freundin alarmierte die Rettungskräfte; die verunglückte Obersteirerin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht, wo sie wenig später ihren schweren Verletzungen erlag.