Überfall auf Dorotheum geklärt

Der Überfall auf das Grazer Dorotheum Anfang Juni ist geklärt: Die Polizei forschte einen Georgier aus, der damals mit einem Messer bewaffnet Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro erbeutete.

Zum Zeitpunkt des Überfalls befanden sich eine Angestellte und eine Kundin in der Schmuckabteilung: Der zunächst unbekannte Täter ging auf die 52-jährige Verkäuferin zu, packte sie am Oberarm, zerrte sie zu einer Vitrine und forderte sie auf, diese zu öffnen - erst zu diesem Zeitpunkt sah die Verkäuferin, dass der Räuber ein großes Messer in der Hand hielt.

Als der Täter bemerkte, dass sich in der Vitrine Schmuck von nur geringem Wert befand, zerrte er die Verkäuferin zu einem weiteren gläsernen Schmuckkasten und verlangte barsch, diesen zu öffnen. Er raffte mehrere goldene Halsketten zusammen, verstaute sie in einer Umhängetasche und lief weg; das Messer mit einer 23 Zentimeter langen Klinge legte er beim Ausgang ab - mehr dazu in Grazer Dorotheum mit Fleischermesser überfallen (1.6.2017).

39-Jähriger in Haft

Wenige Tage später erhielt die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung auf eine georgische Gruppe in Graz - so kamen die Ermittler dann auf das Umfeld des Verdächtigen. Sie nahmen Kontakt zu ihrem Verbindungsmann in Georgien auf, es folgte ein internationaler Haftbefehl.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige nach der Tat nach Wien flüchtete, dort Unterschlupf fand und sozusagen als U-Boot lebte. Jetzt wurde er in Wien bei einem Ladendiebstahl erwischt, und der Polizei war schnell klar, wer ihnen da ins Netz ging.

Geständig

Der 39-Jährige ist geständig, er sitzt in Graz in Untersuchungshaft. Angezeigt wurden in diesem Zusammenhang auch weitere Personen, die von dem Überfall in Graz gewusst haben, etwa der Wiener Unterkunftsgeber, weil er den Mann bei sich wohnen ließ, und ein weiterer Georgier, weil er beim Verkauf des erbeuteten Schmucks geholfen hatte.

„Vom Schmuck ist nichts mehr da“, so Abteilungsinspektor Wolfgang Ofner vom Landeskriminalamt Steiermark, wohl aber gebe es zeitnahe Geldüberweisungen auf ein Konto in Georgien.