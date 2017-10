Studie: Die voest als Investitionsmotor

Die voestalpine sichert in Österreich mehr als 30.000 Arbeitsplätze und sorgt für eine Wertschöpfung von jährlich fast 3 Mrd. Euro - das sind die Kernaussagen einer Studie, die am Mittwoch in Graz präsentiert wurde.

Insgesamt 50.000 Mitarbeiter, rund 500 Standorte in 50 Ländern, ein Jahresumsatz von mehr als elf Milliarden Euro: Der voestalpine-Konzern ist einer der großen österreichischen Leitbetriebe.

9.400 Beschäftigte allein in der Steiermark

An den neun steirischen voestalpine-Standorten sind 9.400 Mitarbeiter beschäftigt - sie erwirtschafteten im letzten Geschäftsjahr einen Gesamtumsatz von 3,1 Milliarden Euro. Dementsprechend sieht voest-Vorstandsvorsitzender Wolfgang Eder den Stahlkonzern als Investitionsmotor: „Wir haben in der Steiermark in den letzten zehn Jahren allein 3,2 Milliarden Euro an Investitionen getätigt, und 40 Prozent dieser Investitionen kommen auch der steirischen Wirtschaft zugute.“

Ganz Österreich profitiert

Von den steirischen Aktivitäten der voestalpine profitiert aber ganz Österreich, sagt der Studienautor Herwig Schneider vom Industriewissenschaftlichen Institut (IWI). Ausgehend von der Steiermark betrage die gesamtösterreichische Wertschöpfung jedes Jahr 2,7 Milliarden Euro, und „aus diesen 9.400 Beschäftigungsverhältnissen werden über 30.000 Arbeitsplätze. Das kann man sich sehr gut ausrechnen: Jeder Arbeitsplatz in der voestalpine in der Steiermark sichert über weitläufige Wertschöpfungsnetzwerke zwei weitere Arbeitsplätze in Österreich“.

Neues Edelstahlwerk in Kapfenberg

In den nächsten Jahren investiert die voestalpine eine Milliarde Euro, rund die Hälfte davon in den Standort Kapfenberg: „Es werden 500 bis 1.000 Arbeiter und Technologen im Zuge dieser dreijährigen Tätigkeit auf dieser Baustelle arbeiten, und ich geh’ davon aus, dass es ein großer Anteil von Kollegen aus der Steiermark sein wird. Damit ist diese Investition auch ein wesentlicher Beitrag für die Vollbeschäftigung in der Steiermark“, so Vorstand Franz Rotter.

Spatenstich für das modernste Edelstahlwerk der Welt in Kapfenberg ist im April 2018, die Fertigstellung ist für 2021 geplant - mehr dazu in Voest baut in Kapfenberg neues Edelstahlwerk (27.9.2017)

