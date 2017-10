Nach 71 Tagen: Heer beendete Unwettereinsatz

Nach den verheerenden Unwettern in diesem Sommer vor allem in der Obersteiermark waren Soldaten des Bundesheeres seit 6. August im Hilfseinsatz. Am Mittwoch wurde der Einsatz in Oberwölz beendet und Bilanz gezogen.

In Summe arbeiteten in den Unwettergebieten der Bezirke Liezen, Murtal und Murau bis zu 280 Pioniere des Bundesheeres daran, die Unwetterschäden zu beseitigen; dabei wurde der Baupionier- und Katastropheneinsatzzug des Militärkommandos Steiermark von Pionieren aus Villach und Salzburg unterstützt.

zurück von weiter

80.000 Stunden im Einsatz

In den 71 Einsatztagen wurden 47 Schadstellen bearbeitet rund 80.000 Stunden geleistet, sagt der steirische Militärkommandant Heinz Zöllner: „Wir haben Brücken gebaut, Hangsicherungen vorgenommen, aber auch Bachläufe freigeschnitten - und das ist besonders wichtig, weil bei den Bachläufen es zu Verklausungen kommen kann und die Gefahr eines neuerlichen Hochwassers wieder da ist. In all diesen vielen Arbeitsstunden haben wir bei den Soldaten nur kleinere Blessuren erlitten, und das zeigt, mit welcher Kompetenz und mit welchem Einsatz unsere Soldaten gearbeitet haben.“

Zwölf Brücken gebaut

Insgesamt bauten die Soldaten zwölf Brücken, und aus 42 Kilometern Bachlauf wurden 15.000 Festmeter Schadholz entfernt - das entspricht 750 Lkw-Zügen.

Link: