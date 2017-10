Aufregung um Bank-Schließung in Bad Blumau

In Bad Blumau soll die einzigen Bankfiliale im Ort geschlossen werden. Die Raiffeisenbank Fürstenfeld nennt dafür wirtschaftlichen Gründe. Eine Bürgerinitiative läuft dagegen Sturm, Raiffeisen will bei der Schließung bleiben.

Mehr als 100 Menschen protestierten am Mittwoch vor der Raiffeisenbank Fürstenfeld gegen die Schließung der Filiale Bad Blumau. Im Gepäck hatten sie nicht nur 800 Unterstützungserklärungen der Blumauer Bevölkerung, sondern auch 280 Kündigungserklärungen von Raika-Kunden, sollte die Filiale tatsächlich geschlossen werden.

Bürgerinitiative: Untragbar

Karl Groß, Sprecher der Bürgerinitiative zur Rettung der Bankstelle, sprach von einer „untragbaren Situation“: „Wir sind ein Thermenort, wir sind ein Kurort, wir haben einen großen Betrieb - die Therme -, die ebenfalls unter dem Giebelkreuz läuft. Wir haben die Frutura, die ebenfalls Partner der Raiffeisenkassa ist. Für uns ist es wirklich unvorstellbar, dass man in Bad Blumau die Bank schließt“, so Groß.

Bankomat bleibt

Nicht einmal ein Bankomat hätte in Bad Blumau erhalten bleiben sollen, klagte Groß - zumindest das habe man abwenden können: „Die einzige Zusage ist der Bankomat. Es schaut so aus, dass wir künftig unser Geschäftsleben so gestalten müssen, dass die Betriebe im Ort keinen Nachttresor vorfinden, dass sie ihr Geld nicht deponieren können, dass sie für jedes Geschäft nach Fürstenfeld fahren“, so Groß.

Ab 23. Oktober wird die Raika-Filiale Bad Blumau geschlossen sein.

Raiffeisen: Schließung notwendig

Für den Obmann der Raiffeisengenossenschaft Fürstenfeld, Josef Rath, führt an der Schließung der Filiale aber kein Weg vorbei: Die Rahmenbedingungen hätten sich geändert, die Bankstelle könne nicht mehr positiv geführt werden, bedauerte Rath.

„Einfach ist es nicht“

„Ich verstehe jeden Einzelnen, es ist einfach nicht einfach. Speziell für die ältere Leute tut es mir leid. Es wird die Bankstelle immer weniger genützt, es wird viel über Internet gemacht, und so sieht man im ganzen Kundenstrom, dass das immer weniger wird, die die Bankstelle besuchen und damit wird die Schließung beziehunsgweise die Eingliederung in die Raiffeisenbank Fürstenfeld auch notwendig“, sagte Rath.

Link: