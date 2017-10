Brand in Grazer Lackiererei

In einer Lackiererei in Graz-Puntigam ist am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Ein Arbeiter wurde mit Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht, der Sachschaden ist laut Feuerwehr beträchtlich.

Das Feuer war in der Lüftungsanlage zwischen zwei Lackierkabinen ausgebrochen und breitete sich dann über die Absauganlage und die Lüftungsschächte auf den Dachstuhl aus. Die Grazer Berufsfeuerwehr musste mit über 30 Kräften ausrücken, um den Brand zu löschen.

Brandursache noch unklar

Drei Mitarbeiter der Lackiererei mussten vom Roten Kreuz betreut werden, ein 31-Jähriger wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Die Brandursache ist noch unklar, die Feuerwehr spricht von einem erheblichen Sachschaden.