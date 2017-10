Grazer Messe „Für immer jung“

Um die Generation 50 Plus wird Anfang November wieder bei der Messe „Für immer Jung“ in Graz geworben. Aktive Freizeitgestaltung steht dabei ebenso im Mittelpunkt wie Gesundheitsvorsorge und Pflege.

Am 4. und 5. November findet in Graz die „Für immer Jung"-Messe statt. Dabei wird die Halle A der Messe Graz wieder zur Anlaufstelle für die Generation 50 Plus. Die „Für immer Jung“-Messe für Vorsorge und aktive Lebensgestaltung bietet neben interessanten Ausstellungen auch ein spannendes Vortrags- und Rahmenprogramm.

Ruhestand ist kein Stillstand

Zentrale Themen sind das gesund Werden & gesund Bleiben sowie die Freizeitgestaltung, sagt Messevorstand Armin Egger: „Es gibt Hilfeleistungen im gesundheitlichen Bereich, oder etwa auch bei juristischen Fragen, denn diese Generation hat in der Regel viel Geld. Dann gibt es den ganzen Freizeitbereich, der von den gesunden, jungen Alten ausgeht. Bis zu den Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, hin zu ganz alltäglichen Dingen. Außerdem kann sich jeder einfachen Gesundheitschecks unterziehen.“

Gesundheitsvorsorge und Pflege

So gibt es auch eine eigene Gesundheitsstraße, wo heuer speziell das Thema Darmerkrankungen behandelt wird. Mit dabei bei der „Für immer jung“-Messe ist auch das steirische Rote Kreuz. Dieses widmet sich vor allem den Themen Pflege und Betreuung.

Im Obergeschoss der Grazer Messehalle stehen steirisches Brauchtum und Handwerk im Mittelpunkt. So gibt es auch wieder den steirischen Generationen Harmonika-Wettbewerb, organisiert vom Stoanineum.

