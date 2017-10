Kindesentziehung: Sechsjähriger Bub vermisst

In Graz wird seit Mitte Oktober ein sechs Jahre alter Bub vermisst. Laut Polizei wurde das Kind nach einem Besuch beim Vater nicht mehr zur Mutter zurück gebracht. Die Polizei sucht jetzt europaweit nach den beiden.

Seit Mitte Oktober vermisst die Grazer Mutter ihren Sohn. Der Bub war wie so oft bei seinem Vater. Es gab ein geregeltes Besuchsrecht, heißt es von der Polizei. Der Bub lebte seit der Trennung der Eltern bei seiner Mutter in Graz. Doch an dem Wochenende vor etwa zehn Tagen kehrte das sechs Jahre alte Kind nicht mehr zurück nach Hause.

Das Ehepaar stammt aus dem Iran, lebt aber in Österreich. Wo sich der Mann mit dem Kind aufhält ist nicht bekannt. Laut Polizei wird bereits europaweit nach den beiden gesucht. Der Reisepass des Jungen blieb bei der Mutter in Graz. Grund für die Kindesentziehung könnte laut Ermittlern die gescheiterte Ehe sein.