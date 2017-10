Marktverkäuferin von hinten niedergeschlagen

Am Kaiser-Josef-Markt in Graz ist am Donnerstag eine Verkäuferin von hinten attackiert und dabei schwer verletzt worden. Der Frau gelang es, den Angreifer wegzudrängen - der Mann ergriff die Flucht.

Unbemerkt betrat der Täter am Donnerstag den Blumenverkaufsstand am Kaiser-Josef-Markt im Herzen von Graz. Laut Polizei schlug der Unbekannte dann der 55-jährigen Verkäuferin mit einem stumpfen Gegenstand von hinten auf den Kopf - dabei verletzte er die Verkäuferin schwer.

Täterbeschreibung: Der Angreifer ist laut Beschreibung durch das Opfer zwischen 50 und 60 Jahre alt, hat graues Haar und trug einen Rucksack bei sich. Zu Art und Farbe der Bekleidung konnte die Frau keine Angaben machen.

Wunde am Kopf

Das Opfer erlitt bei dem Angriff eine Rissquetschwunde am Kopf - es musste später ins Krankenhaus gebracht werden. Trotz dieser Kopfverletzung gelang es der Frau aber, den Angreifer aus dem Verkaufsstand zu drängen.

Der unbekannte Mann konnte flüchten - die sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang aber erfolglos. Da es keine Zeugen gab, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hinweise an die Inspektion Graz-Schmiedgasse unter der Telefonnummer 059133-6593.