Mehrparteienhaus in Vollbrand

In Grazer Bezirk Liebenau stand am Donnerstag ein Mehrparteienhaus in Vollbrand. Die Bewohner konnten sich selbst befreien. Der entstandene Schaden liegt laut Polizei bei 150.000 Euro.

Als am Donnerstag mehrere Notrufe bei der Grazer Berufsfeuerwehr eingingen, waren noch einige Bewohner in dem brennenden Mehrparteienhaus. Beim Eintreffen der rund 30 Feuerwehrleute stand das zweigeschossige Haus im Bezirk Liebenau dann in Vollbrand, auch der Dachstuhl hatte bereits Feuer gefangen; die Bewohner konnten sich allerdings inzwischen selbst befreien.

Zwei Hunde gerettet

Die Grazer Berufsfeuerwehr musste den Dachstuhl öffnen, um das Feuer bekämpfen zu können, nach einer Stunde wurde Brand aus gegeben. Zwei Hunde wurden aus dem brennenden Gebäude befreit und ihren Besitzern übergeben.

Niemand verletzt

Laut Feuerwehr entstand durch das Feuer ein Schaden von 150.000 Euro. Die Brandursache wird derzeit von Experten des Landeskriminalamts ermittelt. Verletzt wurde niemand.