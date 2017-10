Rechnungshof übt Kritik an Bildungspolitik

Ein schlechtes Zeugnis stellt der Rechnungshof der steirischen Bildungspolitik aus. Kritik gibt es an Standortkonzepten sowie den Aus- und Aufgaben für die Landeslehrer. Empfehlungen wurden mehrheitlich nicht umgesetzt.

Der 40-seitige Rechnungshofbericht stellt dem Land im Schulbereich kein gutes Zeugnis aus: Von den zwölf überprüften Empfehlungen des Bundesrechnungshofes nach der letzten Prüfung wurden nur vier vollständig umgesetzt, acht gar nicht bzw. nur teilweise.

Zu viele Unterschiede, zu viele Kompetenzen

Kritik kommt etwa beim Thema Mindestschülerzahl, die erforderlich sei um Volks- und Hauptschulen, neue Mittelschulen, Polytechnische und Sonderschulen zu errichten: Diese sei nach wie vor unterschiedlich geregelt, und auch die Zumutbarkeit des Schulweges sei nicht konkretisiert worden.

Gerügt wird auch, dass es die Steiermark im Bereich der Landeslehrer nicht geschafft hätte, das Verfassungsrecht so abzuändern, dass die Verantwortung für die Aufgaben, Ausgaben und Finanzierung in eine Hand gelegt werden. So ist der Bund bei den Landeslehrern nur für die Gesetzgebung beim Landeslehrerdienstrecht zuständig, vollzogen wird das Gesetz aber wieder von den Ländern.

Kritisiert wird weiters, dass das Land den regionalen Bildungsplan seit dem Vorbericht nicht überarbeitet habe. Vorgesehen gewesen wäre laut Rechnungshof, dass die zuständige Abteilung der Landesregierung zumindest einmal jährlich über die erfolgten Maßnahmen berichtet - das sei nicht passiert, so der Rechnungshof.

Lob für Standortoptimierung

Gute Noten gibt es für die Steiermark im Bereich der Volksschulen: Hier habe das Land den eingeschlagenen Weg der Standortoptimierung konsequent fortgesetzt, heißt es in dem Rechnungshofbericht.

So sei in der Steiermark die Anzahl der Volksschulen mit weniger als 25 Schülern zwischen 2012 und 2016 von 43 auf 32 gesunken, und erst heuer beschloss die Landesregierung, acht weitere Kleinstschulen aufzulassen, was bei einigen Schulen nicht freiwillig passierte.

