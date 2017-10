Schützenhöfer: ÖVP soll mit allen reden

Am Freitag hat Sebastian Kurz den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. ÖVP Landesparteiobmann, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ist für Gespräche mit allen Parteien, will Kurz aber keine Ratschläge erteilen.

Hauptthema bei der Sitzung des ÖVP-Ladesparteivorstandes am Freitag waren die beginnenden Koalitionsgespräche. ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat am Freitag von Bundespräsident Alexander von der Bellen den Auftrag dazu erteilt bekommen, mehr dazu in Kurz soll neue Regierung bilden.

Kein Rechtsruck in Österreich

Der steirische ÖVP-Chef und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer wollte sich am Freitag zu möglichen Koalitionen nicht äußern und sich auch auf keine Partei festlegen. Er wolle Sebastian Kurz zum Thema Koalition keine Ratschläge erteilen, man solle aber mit allen reden: „Keine der jetzt im Nationalrat vertretenen Parteien ist durch Putsch in den Nationalrat gekommen, sondern durch freie Wahlen.“

Dass internationale Medien von einem Rechtsruck Österreichs berichten, sorgt beim Landeshauptmann für Verärgerung. Im Falle einer Koalition von SPÖ und FPÖ würde man von einer Normalisierung der Demokratie sprechen. Verteufelt wird hingegen einen mögliche Koalition der Volkspartei mit den Freiheitlichen, so Schützenhöfer am Freitag.

Sechs neue Steirer im Parlament

Die steirische ÖVP hat am Freitag ihr Abgeordeten-Team für den künftigen Nationalrat präsentiert. Wegen des österreichweit stärksten Stimmenzugewinns von rund 90.000 Wählerstimmen werden acht ÖVP-Abgeordnete aus der Steiermark in den Nationalrat einziehen, bisher waren es fünf. Sech davon sind neu.

ÖVP Steiermark

Neuer Nationalrat und die meisten Vorzugsstimmen hat der Gleisdorfer Bürgermeister Christoph Stark erhalten. Auch die steirische Spitzenkandidatin Barbara Krenn zieht in den Nationalrat ein. Ebenfalls neu in Wien ist der Bürgermeister von Mautern, Andreas Kühberger und die Grazer Gemeinderätin Martina Kaufmann. Über das Landeslistenmandat wird die Grazerin Juliane Bogner-Strauß in den Nationalrat einziehen. Der ehemalige Bürgermeister von Zwaring und Vizepräsident des Bundesrates, Ernst Gödl, ist ebenfalls neu im Nationalrat. Er gibt seinen bisherigen Platz im Bundesrat an ÖVP-Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg ab. Reinhard Lopatka und Werner Amon behalten ihr Nationalratsmandat.