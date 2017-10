46-jähriger Paragleiter bei Absturz getötet

In Altaussee im Bezirk Liezen ist am Freitag ein 46-jähriger Mann beim Absturz mit seinem Paragleitschirm getötet worden. Der Mann aus dem Bezirk Liezen stürzte in eine Gartenanlage.

Der 46-Jährige dürfte laut Polizei vom Loser aus gestartet sein und befand sich im Bereich Altaussee-Fischerdorf, als er aus noch nicht geklärter Ursache aus 20 Metern Höhe abstürzte.

Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.