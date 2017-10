Unfall mit überbesetztem Auto: Sechs Verletzte

Bei einem Autoüberschlag in Wies im Bezirk Deutschlandsberg sind in der Nacht auf Samstag sechs Menschen verletzt worden. Der 20-jährige Lenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg war in einer Linkskurve von der Straße abgekommen.

Die sechs Personen im Alter von 17 bis 35 Jahren waren auf dem Heimweg aus einem Lokal. Laut Polizei war das Auto nicht für diese Anzahl an Insassen zugelassen - dementsprechend waren auch nicht alle Mitfahrer angegurtet.

Auf dem Dach liegengeblieben

Bei Wies kam das Fahrzeug in der Kurve von der Straße ab, stürzte in einen angrenzenden Acker und blieb dort auf dem Dach liegen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurden die sechs teils schwer verletzten Südsteirer vom Roten Kreuz ins LKH Weststeiermark gebracht.

Alkotest steht noch aus

Ob der Fahrer alkoholisiert war, kann laut Polizei noch nicht gesagt werden. Da der 20-Jährige schwere Verletzungen erlitten hat, war ein Alkotest bisher nicht möglich. Die Ergebnisse der Bluttests aus dem Krankenhaus stehen noch aus.