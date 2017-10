41-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt

In Hitzendorf im Bezirk Graz-Umgebung hat sich am Freitag ein 41-jähriger Motorradfahrer bei einem Zusamenstoß mit einem Pkw schwer verletzt. Die Autolenkerin dürfte den Motorradfahrer laut Polizei übersehen haben.

Gegen 13.40 Uhr fuhr die 52-jährige Lenkerin auf der Dobleggerstraße in westliche Richtung und wollte in die Liebochtalstraße einzubiegen. Die Frau hielt ihr Auto an der Kreuzung kurz an und bog anschließend links ein.

Polizei: Vermutlich übersehen

„Vermutlich“, hieß es in der Aussendung der Polizei, „hatte sie den zur gleichen Zeit auf der Liebochtalstraße in Richtung Hitzendorf fahrenden Motorradlenker übersehen“.

Ins UKH Graz gebracht

Bei der anschließenden Kollision wurde der Motorradlenker schwer verletzt. Das Rote Kreuz lieferte den Schwerverletzten ins UKH Graz ein. Die Pkw-Lenkerin wurde leicht verletzt und begab sich selbst in ein Krankenhaus.