Liezen stellt Weichen für Bürgermeister-Nachfolge

Nach Bruck und Kapfenberg bekommt demnächst auch Liezen einen neuen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin. Am Samstag tagen in Liezen die Gremien der SPÖ und beraten über die Nachfolge von Bürgermeister Rudolf Hakel.

Am 2. Jänner 2000 übernahm Rudolf Hakel das Bürgermeisteramt in Liezen. Nun werden die Weichen für die Nachfolge des 67-Jährigen gestellt.

Rücktritt nicht vor Jahresbeginn

Am Samstag will Rudolf Hakel seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin präsentieren und den genauen Zeitpunkt der Amtsübergabe bekanntgeben. Hakel verriet im Vorfeld nur soviel, dass er erst am Beginn des kommenden Jahres als Bürgermeister der Bezirkshauptstadt im flächenmäßig größten österreichischen Bezirk zurücktritt.

Bildung besonderes Anliegen

Etwas gesprächiger war der Bürgermeister, wenn es um die Bilanz seiner Amtszeit geht. So war Rudolf Hakel, mehr als drei Jahrzehnte selbst Lehrer an der Handelsakademie Liezen, die Bildung ein besonderes Anliegen: „Wenn ich aufhöre, kann ich mit gutem Gewissen sagen, die Schulen sind auf modernstem technischen Stand. Die Schulen sind alle barrierefrei, es gibt genug Turnsäle“, so Hakel.

Aber auch der Ausbau der Freizeitmöglichkeiten etwa mit Kletterhalle, Kino oder Ennstalhalle seien ein wichtiger Impuls für Liezen gewesen, sagt Hakel.

Nicht einmischen

Nach 31 Jahren in der Gemeindepolitik fällt Hakel der Abschied, wie er selbst sagt, nicht ganz leicht. Dennoch überwiege das lachende Auge: „Ich hab so viel vor in de nächsten Jahren, dass mir nicht langweilig wird. und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich mich in die Entscheidungen der neuen Führung nicht einbringen werde“, so Hakel.

Link: