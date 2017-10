Land kurzer Fahrten: VCÖ plädiert für E-Autos

Die Steiermark ist laut VCÖ ein Land der kurzen Autofahrten. 94 Prozent der Autofahrten der Steirer sind kürzer als 50 Kilometer. Kleine E-Autos haben eine reale Reichweite von mindestens 100 Kilometer, so der VCÖ, der mehr Ladestationen fordert.

Eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten des Verkehrsministeriums zeigt, dass nur sechs Prozent der Autofahrten der Steirerinnen und Steirer länger als 50 Kilometer sind, hingegen sind 39 Prozent kürzer als fünf Kilometer. Etwas höher ist der Anteil längerer Autofahrten an Sonn- und Feiertagen, aber auch an diesen Tagen sind weniger als zehn Prozent der Autofahrten länger als 50 Kilometer.

In der Steiermark gibt es bereits mehr als 2.100 E-Pkws, um rund 50 Prozent mehr als zu Jahresanfang.

VCÖ: Keine Bedenken gegen E-Autos

Das würde für E-Autos sprechen, meinte VCÖ-Experte Markus Gansterer: „Die Reichweite ist eines der größten Bedenken gegen E-Autos. Die Realität zeigt, dass fast alle Autofahrten schon heute mit dem E-Auto ohne Lade-Zwischenstopp möglich sind." Selbst kleine E-Pkw haben eine reale Reichweite von mindestens 100 Kilometer, größere schaffen 200 Kilometer oder mehr.

Gur für ländliche Regionen geeignet

Laut VCÖ sind E-Autos besonders auch fürs Land gut geeignet – umso mehr, wenn es ein Zweitauto ist. Immerhin gibt es in der Steiermark rund 221.000 Zweitautos. „In den Regionen haben viele ein Einfamilienhaus, das E-Auto kann in der eigenen Garage einfach geladen werden. Und wer eine Photovoltaik-Anlage am Dach hat ist Selbstversorger anstatt von teuren Ölimporten abhängig zu sein“, so Gansterer. Der VCÖ sprach sich für den Ausbau der Ladeinfrastruktur aus, besonders auch bei Ausflugszielen.

Link: