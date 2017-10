Mann stahl in Kaufhaus Kleidung um 300 Euro

Ein mutmaßlicher Kleiderdieb ist am Freitag in Graz auf frischer Tat ertappt worden. Der 54 Jahre alte Mann aus Tschechien soll in einem Kaufhaus in der Innenstadt Kleidung im Wert von rund 300 Euro gestohlen haben.

Der Ladendetektiv des Kaufhauses hielt den Tatverdächtigen gegen 17.00 Uhr im Untergeschoss des Kaufhauses an, nahm die gestohlene Kleidung an sich und verständigte die Polizei.

Mann versuchte, Identität zu verschleiern

Die Beamten brachten den 54-Jährigen zur Vernehmung auf die Polizeiinspektion. Der Verdächtige hatte am Tatort durch falsche Angaben versucht seine Identität zu verschleiern, gab jedoch vor seiner Vernehmung die richtigen Personendaten bekannt.

Detektiv gab an, weitere Taten gesehen zu haben

Der Ladendetektiv gab bei seiner Vernehmung an, dass er den Verdächtigen auf der Videoaufzeichnung des Kaufhauses bei zwei weiteren Diebstählen erkannt habe. Bei diesen Tathandlungen habe der 54-Jährige jeweils eine Sonnenbrille im Wert von rund 500 Euro gestohlen. Der Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.