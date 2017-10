Anna Lisa Kröll gewinnt Harmonikawettbewerb

Anna Lisa Kröll aus St. Johann im Saggautal ist die besten Harmonikaspielerin des Landes. Sie hat am Samstag den 22. „Steirischen Harmonikawettbewerb" gewonnen, der vom ORF Steiermark live übertragen wurde.

Die fünf Finalisten wurden aus dutzenden Bewerbern ausgewählt, und beim großen Finale des traditionellen Wettbewerbs mussten sie nicht nur die vierköpfige Jury überzeugen, sondern auch die Zuschauer im Sendestudio und vor den Fernsehbildschirmen. Der Harmonikawettbewerb wurde am Samstag live aus dem ORF Landesstudio Steiermark übertragen.

Sechs Punkte Vorsprung

Anna Lisa Kröll konnte die Fachjury in mehreren Durchgängen im großen Sendestudio des ORF Landesstudio Steiermark restlos überzeugen und gewann mit 150 Punkten mit sechs Punkten Vorsprung auf die Zweitplatzierte.

Die Jury

In der Jury saßen auch heuer wieder Moderatorin Caroline Koller, der Volksmusikant und Radio Steiermark-Moderator Karl Lenz, Franz Posch, Moderator der „Liabsten Weis“ und Sepp Strunz vom Fachbereich Volksmusik am Johann Joseph Fux-Konservatorium in Graz.

Vorjahressieger zu Gast

Zu Gast in der Sendung war auch der Sieger des „Steirischen Harmonikawettbewerbs 2016“, Daniel Hoppel. Moderiert wurde die musikalische Veranstaltung im Funkhaus in Graz wieder von Sepp Loibner.