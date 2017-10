Überfälle auf Männer in Hartberg und Graz

In der Nacht auf Sonntag ist ein 26-Jähriger in Hartberg von zwei Unbekannten auf offener Straße überfallen und verletzt worden. Auch in Graz gab es es einen ähnlichen Überfall: Ein 28-Jähriger wurde mit einer abgebrochenen Flasche bedroht.

Gegen 00.10 Uhr ging der 26-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in Hartberg in Richtung eines Geldinstitutes. Zwei Unbekannte forderten ihn plötzlich auf, stehen zu bleiben und ihnen einen Geldbetrag von 100 Euro auszuhändigen.

Faustschlag und Tritte

Doch der Mann weigerte sich. Daraufhin versetzte einer der Unbekannten dem 26-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht, sodass dieser zu Boden stürzte. Dann traten beide Verdächtige mit den Füßen mehrmals gegen den Kopf des Opfers und flüchteten danach in unbekannte Richtung.

Opfer fuhr mit dem Taxi ins Krankenhaus

Der 26-Jährige blieb nach eigenen Angaben rund 15 Minuten liegen, ging darauf in ein Lokal und ließ sich mit einem Taxi in das Landeskrankenhaus Hartberg einliefern.

Überfall auch in Graz

Auch im Grazer Bezirk Gries kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem ähnlichen Vorfall: Gegen 00.25 Uhr sprachen zwei Männer einen 28-jährigen Grazer an und fragten ihn, ob er Marihuana brauche. Der Mann verneinte dies, drehte sich um, wurde aber von einem der Unbekannten erfasst und festgehalten.

Mit abgebrochener Bierflasche bedroht

Der zweite Unbekannte forderte darauf vom Opfer Zigaretten und drohte dem 28-Jährigen mit einer abgebrochenen Bierflasche. Das Opfer konnte sich losreißen und einige Meter entfernen. Darauf flüchteten die Täter in Richtung Annenstraße. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, kontrollierte zwei Personen, auf die die Täterbeschreibung passte, konnte die Täter bislang aber nicht finden.