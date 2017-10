Drei Kinder- und Jugendtheater-„Stellas“ für Graz

In Salzburg sind Samstagabend die „Stella“-Preise für herausragende Leistungen im Theater für junges Publikum vergeben worden. Drei Preise gingen dabei nach Graz, ans Next Liberty und ans TaO! Theater am Ortweinplatz.

Die Nominierungen erstreckten sich auf Produktionen von 13 Theatergruppen aus sechs Bundesländern, die in der Spielsaison 2016/17 einer Jury aufgefallen waren. Die Vergabe der „Stellas“ fand im Salzburger Landestheater statt.

„Patricks Trick“ und „Beißen“

Der „Stella17“ für eine herausragende darstellerische Leistung bekamen die beiden Bühnen-„Brüder“, Christoph Steiner und Michael Großschädl für ihr Zusammenspiel in „Patricks Trick“ am Next Liberty Graz. Zwei Aufführungen wurden auch in Gebärdensprache übersetzt - mehr dazu in Next Liberty: Jugendtheater in Gebärdensprache. Der Preis für eine herausragende Produktion für Jugendliche ging an „Beißen“ vom TaO! Theater am Ortweinplatz in Graz.

Preise für Musik und Ausstattung

Der „Stella17“ für herausragende Musik ging an Julia Meinx für ihre aus dem Bühnenbild entstehenden Klang-Arrangements in „Die Geschichte eines Jungen aus Afghanistan“ der Wiener Gruppe Ansicht. Der Ausstattungs-Preis ging an Nanna Neudeck für „Mio, mein Mio“ am Landestheater Niederösterreich: In ihrer träumerischen Ausstattung wandelt sich ein wilder Garten zum klaustrophobischen Schloss.

Weitere Auszeichnungen

Als herausragende Produktion für Kinder wurde „Atlas der abgelegenen Inseln“ von makemake produktionen in Koproduktion mit dem Vorarlberger Landestheater geehrt. Die Dramaturgin Marianne Artmann (derzeit am Dschungel Wien tätig) erhielt den Sonderpreis des Vorstands der ASSITEJ Austria, des Dachverbands der österreichischen Theater- und Tanzszene für junges Publikum.

