Mähdrescher in Flammen - Lenker unverletzt

Mehrere zehntausend Euro Schaden hat der Brand eines Mähdreschers in Bad Waltersdorf im Bezirik Fürstenfeld am Samstag verursacht. Der Lenker konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Gegen 15.45 Uhr brach der Brand im Bereich des Motorraumes aus. Der Lenker des Mähdreschers, ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

30 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Freiwilligen Feuerwehren Sebersdorf und Bad Waltersdorf, mit vier Fahrzeugen und 27 Personen im Einsatz, konnten den Brand löschen. Der Gefahrengutzug der Freiwilligen Feuerwehr Hartberg, mit zwei Fahrzeugen und sieben Personen im Einsatz, pumpte den restlichen Treibstoff aus dem Tank des Mähdreschers.

Technischer Defekt

Die Brandursachenermittlung ergab, dass nach derzeitigem Erhebungsstand der Brand durch einen technischen Defekt ausgebrochen war.