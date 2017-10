Frau bei Radfahrer-Kollision schwer verletzt

Bei einer Kollision zwischen zwei Radfahrern in der Nacht auf Sonntag in Graz ist eine 38 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Der Unfall passierte auf einem Radweg. Der zweite Radfahrer blieb unverletzt.

Gegen 22.35 Uhr fuhr der 44-jährige Radfahrer auf dem Radweg in der Jahngasse in Richtung Geidorfplatz. Zur selben Zeit fuhr die 38-Jährige auf dem oben beschriebenen Radweg in nördliche Richtung.

Ins LKH gebracht

Als sich die Radfahrer auf dem Radweg begegneten, kollidierten sie aus stürztenkamen zu Sturz. Die Radfahrerin wurde schwer, der 44-Jährige nicht verletzt. Das Rote Kreuz führte an der Unfallstelle die Erstversorgung durch und lieferte die Verletzte ins LKH Graz ein.