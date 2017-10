KfV: Dämmerung birgt erhöhte Unfallgefahr

Die Zeit von Oktober bis Jänner ist für Fußgänger aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse besonders gefährlich, warnt das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV). Eltern sollten in diesen Monaten ihre Kinder besonders sichtbar kleiden.

Ein Blick auf die Unfalldaten zeigt: Im Vorjahr ereigneten sich in Österreich 1.271 Fußgängerunfälle bei schlechten Sichtverhältnissen, wie Dämmerung oder Dunkelheit bzw. schlechter Straßenbeleuchtung, rund 59 Prozent davon in den Monaten Oktober bis Jänner. Das bedeutet, dass in diesen Monaten pro Tag sechs Fußgänger bei schlechter Sicht verunglücken.

Schlechte Sichtverhältnisse

Schuld an der oftmals schlechten Erkennbarkeit von Fußgängern und Radfahrern ist, dass sich bei Dämmerung und im Dunkeln die Fähigkeit des menschlichen Auges, Objekte wahrzunehmen, erheblich verringert. Autofahrer können daher besonders Fußgänger im Dunkeln nur sehr schlecht erkennen und daher erst spät reagieren.

20 bis 30 Meter bis zur dunkel Gekleideten

Ein Fußgänger mit reflektierender Kleidung ist bei Abblendlicht vom Autofahrer bereits aus rund 150 Metern Entfernung deutlich zu erkennen - ein dunkel Gekleideter erst aus etwa 20 bis 30 Metern. „Fußgänger sehen zwar hell beleuchtete Kraftfahrzeuge bereits von weitem, aber es ist ein Irrtum zu glauben, dass man in der Dämmerung oder im Dunkeln von Fahrzeuglenkern ebenfalls automatisch wahrgenommen wird - egal wie gut sichtbar man sich selbst fühlt“, so KFV-Verkehrssicherheitsexperte Klaus Robatsch.

Unfallrisiko senken

„Durch das Tragen von sichtbarer, heller Kleidung und Reflektoren kann das Unfallrisiko um beinahe 50 Prozent gesenkt werden", so Robatsch.

Einem besonderen Risiko sind die jüngsten Verkehrsteilnehmer ausgesetzt. Oft legen Kinder ihren Schulweg - ob als Fußgänger oder Radfahrer - im Dunkeln zurück und sind darüber hinaus aufgrund ihrer Größe sowie ihres oft unvorhersehbaren Verhaltens eine große Risikogruppe für Unfälle.

39 Prozent der Kinder „unsichtbar“

Eine aktuelle Erhebung des KFV zeigt, dass rund 39 Prozent der Kinder weder helle Kleidung noch Reflektoren tragen, Warnwesten werden nur von etwa vier Prozent der Kinder verwendet. Und: Je älter ein Kind wird, desto weniger ist es mit Reflektoren und anderen Sicherheitsteilen ausgestattet.

Eitelkeit einer der Hauptgründe

Im Erwachsenenalter sinkt die Bereitschaft sich sichtbar zu kleiden weiter ab. 72 Prozent der Personen zwischen 25 und 64 Jahren tragen weder gut sichtbare Kleidung noch Reflektoren. „Häufige Gründe für den Verzicht auf gut sichtbare Kleidung sind modische Aspekte und Eitelkeit. Hier gilt es das Bewusstsein für das Unfallrisiko durch schlechte Sichtbarkeit zu schärfen“, so Robatsch.

Auch Radfahrer betroffen

Neben den Fußgängern sind auch Radfahrer in den dunkleren Monaten schlechter sichtbar und damit auch einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt. Hier empfiehlt das KFV dringend, die Beleuchtung am Fahrrad bei Dämmerung beziehungsweise Dunkelheit unbedingt einzuschalten. Im Rahmen der aktuellsten Beobachtung habe man feststellen müssen, so Robatsch, dass beinahe jeder vierte Radfahrer trotz schlechter Lichtverhältnisse ohne Beleuchtung bzw. nicht eingeschalteter Beleuchtung unterwegs ist.

