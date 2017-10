21-Jähriger bei Verkehrsunfall verstorben

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist am Sonntag ein 21-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nach einer Kollision wurde das Fahrzeug des Obersteirers zwischen mehreren Bäumen eingeklemmt.

Der Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war am frühen Sonntagnachmittag in St. Sebastian unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn kam. Er prallte mit seinem Pkw gegen das Auto eines 77-Jährigen. Nach der Kollision stürzte der Pkw des 21-Jährigen von der Fahrbahn und wurde zwischen Bäumen eingeklemmt.

Feuerwehr musste zuerst Bäume fällen

Der Verunfallte musste von der Feuerwehr mit der Bergeschere aus dem schwer beschädigten Auto geschnitten werden. Davor musste die Feuerwehr mehrere Bäume fällen. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Der zweite Lenker und dessen Beifahrerin, eine 78-jährige Niederösterreicherin, wurden verletzt in das LKH Lilienfeld gebracht.